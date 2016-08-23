Провідні країни Євросоюзу ініціюють додаткові заходи з посилення безпеки в спільноті

Про це заявили канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці за підсумками тристоронньої зустрічі на італійському авіаносці "Джузеппе Гарібальді", передає українська редакція "Німецької хвилі". Серед пропонованих лідерами країн заходів, зокрема, посилення обміну інформацією між розвідслужбами та розбудова співпраці в сфері оборони.

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"Ми вважаємо, що на тлі ісламістського тероризму та громадянської війни в Сирії ми повинні зробити більше для нашої внутрішньої і зовнішньої безпеки", - сказала на спільній прес-конференції Ангела Меркель. При цьому вона відзначила прогрес, якого Євросоюзу вдалося досягти у покращенні механізмів контролю на зовнішніх кордонах ЄС, мовляв, "Європа поставила на ноги повністю новий Frontex" (Агентство з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу. - Ред.).

В свою чергу французьський президент Франсуа Олланд заявив, що "Європа повинна міцніше, ніж сьогодні, взяти власну безпеку в свої руки". На його думку, ЄС повинен спрямувати додаткові ресурси на спільну оборону. А прем'єр Італії Маттео Ренці додав, що такі заходи є "абсолютно пріоритетними" для ЄС, щоб рухатися вперед.

Іншою темою зустрічі стало питання стимулювання економіки, зазначилаканцлер Німеччини, оскільки не у всіх сферах ЄС є конкурентоспроможним у світі.

Ця тристороння зустріч була ініційована прем'єром Італії з метою узгодження позицій держав перед вересневим неформальним самітом ЄС у Словаччині щодо наслідків Brexit. Попередня зустріч у такому форматі відбулася наприкінці червня невдовзі після голосування в Великобританії, на ній Меркель, Олланд і Ренці закликали надати "новий імпульс" ЄС.