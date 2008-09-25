У Грузії відкриють музей російської агресії

У Грузії буде створено Музей російської агресії. Про це на засіданні парламентського комітету освіти та науки заявив міністр культури, спорту та охорони пам`яток Ніколоз Вачеішвілі. За його словами, на такий музей буде перетворено Будинок-музей Сталіна в місті Горі, повідомляє NEWSru.

За його словами, для участі у відповідних роботах запрошено литовських і польських фахівців, які мають великий досвід у створенні таких музеїв. "Це буде музей сучасних стандартів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що російська сторона вже представила в музеї своє бачення грузино-осетинського конфлікту. Трофеї, захоплені під час операції з примусу Грузії до миру, стали з 9 серпня експонатами постійно діючої виставки, що відкрилася в Центральному музеї Збройних сил Росії на вулиці Радянської Армії в Москві.

Музей поставив за мету виставки наочно показати "докази" грузинської агресії, яку з легкої руки Генштабу РФ називають "грузинським бліцкригом".