Військові катери Ірану "небезпечно" наблизилися до есмінця США - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника оборонного відомства США.

Інцидент стався у вівторок, 23 серпня. За словами чиновника, іранські катери наблизилися на відстань приблизно 300 ярдів (близько 270 метрів). Він назвав таке наближення "небезпечним і непрофесійним".

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За словами чиновника, іранські катери провели "високошвидкісне перехоплення" американського эсмінця, "недивлячись на неодноразові попередження".

"Вони створили небезпечну ситуацію, яка могла призвести до подальшої ескалації, в тому числі застосуванню USS Nitze додаткових захисних заходів", - зазначив співрозмовник видання.