Три людини були вбиті з арбалета в Торонто

Про це повідомляє CBC News.

За даними поліції, серед жертв - два чоловіки і одна жінка, вони були знайдені у гаражі приватного будинку. Там же був знайдений арбалет, з якого були, імовірно, здійснені постріли.

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Ще один чоловік, також жертва нападника, госпіталізований з незначними травмами.

На даний момент заарештовано 35-річного підозрюваного, у нього також є поранення. Мотиви злочину з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН раніше, в барселонській школі хлопчик, озброєний арбалетом, вбив вчительку і поранив чотирьох учнів.