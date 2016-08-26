Три людини були вбиті з арбалета в Торонто
03:41, 26 серпня 2016Світ
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Три людини загинули і один отримав поранення в результаті стрілянини з арбалета на сході Торонто.
REUTERS
Про це повідомляє CBC News.
За даними поліції, серед жертв - два чоловіки і одна жінка, вони були знайдені у гаражі приватного будинку. Там же був знайдений арбалет, з якого були, імовірно, здійснені постріли.
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Ще один чоловік, також жертва нападника, госпіталізований з незначними травмами.
На даний момент заарештовано 35-річного підозрюваного, у нього також є поранення. Мотиви злочину з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН раніше, в барселонській школі хлопчик, озброєний арбалетом, вбив вчительку і поранив чотирьох учнів.
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