У Каннах жінкам заборонили ходити на пляжі в закритих мусульманських купальниках

Таке рішення у зв'язку з нещодавніми терактами у Франції прийняла влада Канн. Про це з посиланням на La Libération пише "Газета.ру".

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На думку влади, пляжний одяг, що підкреслює релігійну приналежність, може викликати порушення громадського порядку у часи, коли Франція стала мішенню для атак терористів.

Згідно з постановою, "прохід на пляжі і купання заборонені будь-якій особі у неналежному одязі, який не відповідає правилам пристойності і принципам секуляризму і не відповідає нормам гігієни та безпеки".

Раніше плавати в буркіні заборонили в басейні Базеля.

Нагадаємо, 14 липня в Ніцці вантажівка з терористом за кермом протаранила натовп відпочиваючих на набережній. Загинули 85 людей, близько 200 отримали поранення.