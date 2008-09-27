Менше за все Грузія хоче "створити розкол" між світовою спільнотою і Росією. Про це заявив сьогодні в інтерв`ю британської радіокомпанії ВВС президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Одночасно він зауважив, що головною метою на сьогоднішній день для Грузії є "економічний розвиток" на основі ліберальних цінностей, повідомляє Newsru.

Саакашвілі визнав, що Грузія втратила частину своєї території, проте це може бути компенсовано економічним ривком. При цьому він назвав вступ Грузії до Євросоюзу головним завданням сьогоднішнього дня. В зв`язку з цим кореспондент ВВС підкреслив, що плани щодо приєднання Тбілісі до НАТО "йдуть на другий план".