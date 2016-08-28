Росія підтягла до українського кордону майже 42 тисячі військових - розвідка

Росія у рамках навчань “Кавказ-2016” підтягнула до українського кордону близько 41,6 тис. військовослужбовців.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, угрупування військ Південного військового округу (Ростов-на-Дону), окремі з’єднання та частини Західного та Центрального військових округів, Північного флоту, Повітряно-космічних сил та Повітрянодесантних військ, які залучаються до раптової перевірки бойової та мобілізаційної готовності ЗС РФ, перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Вздовж державного кордону України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та в Криму розгорнуто угрупування ЗС РФ, яке включає 14 батальйонних тактичних груп, 8 ротних тактичних груп та дві мотострілецькі бригади, загальною чисельністю (з урахуванням Кримського міжвидового об’єднання військ та сил ЗС РФ) близько 41,6 тис. військовослужбовців.

На озброєнні нараховується: 4 тактичних ракетних комплексів “Точка-У”; 298 танків; 1566 бойових броньованих машин; 363 артилерійських систем; 169 реактивних систем залпового вогню.

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В рамках підготовки до стратегічних командно-штабних навчань “Кавказ-2016” для підтримки дій наземного угрупування російських військ на кордонах з Україною у готовності до бойового застосування зосереджено 468 літаків та 303 вертольотів армійської авіації ЗС РФ.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях сходу України противник продовжує порушувати Мінські домовленості та здійснювати вогневий вплив на сили АТО із застосуванням забороненого озброєння. Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Донецькому та Маріупольському напрямках.

За даними розвідки, основні зусилля противника зосереджувались на підтримці боєготовності військ, вдосконалені інженерного обладнання переднього краю та поповнені запасів паливно-мастильних матеріалів.

«Проведено тренування контрдиверсійних підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов), 2 (Луганськ) та 7 (Дебальцеве) окремих мотострілецьких бригад 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. До вищого ступеня бойової готовності приводились підрозділи 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ», - зазначається в повідомленні.

Також окупантами здійснюється удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій на ділянці відповідальності 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та у смузі відповідальності 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка), інформує українська розвідка.