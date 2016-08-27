Раптова перевірка боєготовності російських військ: РФ підняла у повітря літаки та вертольоти

Про це повідомив департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ, передає РІА Новости.

За даними відомства, до перевірки будуть задіяні Міг-29, Міг-31, Су-27, Ан-12, Іл-76, Мі-8, Мі-24, Ка-52 та інші. Як контрольні цілі будуть використані понад 30 одиниць авіаційної техніки.

"Літаки і вертольоти будуть виконувати польоти на висотах від 50 до 10 тисяч метрів з різними швидкостями для того, щоб залишитися непоміченими для радіолокаційних станцій чергових сил ППО округу", — йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія використовує навчання ЗС, щоб приховати розгортання військ в Україні - Пентагон

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися по 31 серпня.