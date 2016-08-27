Раптова перевірка боєготовності російських військ: РФ підняла у повітря літаки та вертольоти
Екіпажі Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ в рамках раптової перевірки боєготовності військ перевірять протиповітряну оборону (ППО) Південного військового округу (ПВО).
Про це повідомив департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ, передає РІА Новости.
За даними відомства, до перевірки будуть задіяні Міг-29, Міг-31, Су-27, Ан-12, Іл-76, Мі-8, Мі-24, Ка-52 та інші. Як контрольні цілі будуть використані понад 30 одиниць авіаційної техніки.
"Літаки і вертольоти будуть виконувати польоти на висотах від 50 до 10 тисяч метрів з різними швидкостями для того, щоб залишитися непоміченими для радіолокаційних станцій чергових сил ППО округу", — йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосія використовує навчання ЗС, щоб приховати розгортання військ в Україні - Пентагон
Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.
25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися по 31 серпня.