Тракторний марш на Москву: суд заарештував організатора та учасників акції

У Росії заарештовано 12 учасників походу на тракторах з Кубані до Москви. Про це повідомляє «Кавказький вузол».

Організатор акції Олексій Волченко отримав десять діб арешту, 11 її учасників – від п'яти до десяти діб за проведення несанкціонованого заходу.

Як розповіла член ОНК Краснодарського краю Ольга Голубятникова, Волченко визнав свою провину, проте на засіданні суду заявив, що зробив це під тиском поліцейських, які погрожували завести на нього справу про екстремізм.

Жителі станиці Казанської Кавказького району Краснодарського краю 21 серпня на тракторах поїхали в бік Москви, щоб поскаржитися президенту Росії Володимиру Путіну на великі агрохолдинги, які, на їхню думку, «забирають у фермерів і у пайовиків землю і фактично ставлять на коліна». Фермерам вдалося дістатися до Ростовської області, однак у ніч на 23 серпня їх затримала поліція.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Краснодарського краю почала перевірку скарг фермерів. Про її результати поки не повідомлялося.