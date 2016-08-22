Кубанські фермери пішли у тракторний марш на Москву

Про це повідомляє Новая газета.

Фермери хочуть дістатися до Москви, та домогтися зустрічі з федеральною владою й розповісти їм про рейдерські захоплення, корупцію та масові випадки обману селян, які відбуваються на Кубані.

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Колона рухається до федеральній трасі в бік сусідньої Ростовської області. В ній 17 тракторів і кілька десятків машин. Фермерів з Кубані планують підтримати колеги з інших регіонів Росії.

Кубанські аграрії зважилися на тракторний марш після того, як їм не дали зустрітися з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим під час його візиту в Краснодарський край.

Тоді фермери влаштували пікет уздовж траси по шляху проходження прем'єра з плакатами "Банду — геть!", "Поверніть нашу землю" та іншими.

Протестувальників забрали з дороги і відвезли у відділення поліції і тримали там, поки Медведєв не поїхав з Краснодарського краю. Їдучи, російський прем'єр сказав: "Я відчуваю почуття гордості від того, як розвивається сільське господарство. Село чіпати не дам".