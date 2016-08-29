"Не окупант": Туреччина заявила, що не має наміру зберігати військову присутність в Сирії

Про це заявив в ефірі телеканалу NTV віце-прем'єр країни Нумар Куртулмуш, повідомляє РБК.

Він запевнив, що «Туреччина не є окупантом» і в планах керівництва країни немає наміру «вступити у війну». При цьому він зазначив, що турецька армія не має наміру «спостерігати», якщо в регіоні з'являються загрози проти неї.

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«Всі зацікавлені сторони, включаючи Дамаск, були проінформовані про «Щит Євфрату». Ми впевнені, що їх про це поінформувала Росія», — цитує Куртулмуша Reuters.

Віце-прем'єр запевнив, що метою операції є очищення регіону від «Ісламської держави». Він також заявив, що Туреччина має намір перешкодити угрупованням сирійських курдів організувати коридор, який розділить Сирію.

Як повідомляв УНІАН, назву "Щит Євфрату" отримала військова операція Спеціальної оперативної групи ЗС Туреччини і ВПС коаліції на півночі Сирії проти терористичної організації ІДІЛ

Так, за даними телеканалу Haberturk, 24 серпня 10-15 танків рушили в напрямку сирійського Джараблуса. Перед тим як бронетехніка перетнула кордон, прикордонний район зазначв обстрілів ВПС Туреччини. Удари були нанесені по деяких цілях ІД.