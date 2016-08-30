Винищувач ВПС Швейцарії зник під час польоту над Альпами

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на міністерство оборони Швейцарії.

Літак зник у другій половині дня в понеділок в районі перевалу Зустен на схід від Інтерлакен.

Інформації про долю льотчика поки не надходило. Рятувальники ведуть пошуки пілота і уламків винищувача.

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Це далеко не перший інцидент у швейцарській військової авіації, зазначає сайт газети Tages Anzaiger.

У жовтні 2015 року зазнав аварії двомісний F/A18. Це сталося під час спільних маневрів з ВПС Франції до південно-схід від Безансона.

Винищувач F-5 розбився в червні 2016 року в Нідерландах. Пілот катапультувався.

Всього з 1941 року зазнали аварії близько 400 літаків швейцарських ВПС. Загинули 350 льотчиків.