У Кремлі пояснили перевірки боєготовності російських військ, в тому числі на кордоні з Україною

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Це рутинна діяльність, міністерство оборони здійснює такі перевірки. Це рутинна повсякденна діяльність, це звичайна практика», - заявив він.

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Пєсков також зазначив, що перевірки бувають регулярно, залежно від відомства.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців. 25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися до 31 серпня.