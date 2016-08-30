Ердоган: Туреччина продовжить воєнну операцію в Сирії

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Радіо Свобода.

Він виступив із цією заявою після того, як раніше в понеділок Сполучені Штати Америки назвали неприйнятними бойові дії на півночі Сирії між Збройними силами Туреччини, що ввійшли туди, і протурецькими сирійськими повстанцями, з одного боку, і, з іншого, загонами сирійських курдів, яких підтримують США.

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Як повідомляли в Білому домі у США, президент Барак Обама буде говорити на цю тему з колегою з Туреччини під час їхньої зустрічі 4 вересня в Китаї, напередодні саміту "Групи двадцяти", що відбудеться там.

Як повідомляв УНІАН, назву "Щит Євфрату" отримала військова операція Спеціальної оперативної групи ЗС Туреччини і ВПС коаліції на півночі Сирії проти терористичної організації ІДІЛ.

Так, за даними телеканалу Haberturk, 24 серпня 10-15 танків рушили в напрямку сирійського Джараблуса. Перед тим як бронетехніка перетнула кордон, прикордонний район зазначв обстрілів ВПС Туреччини. Удари були нанесені по деяких цілях ІД.