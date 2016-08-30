У США заарештували чоловіка, який готував замах на Обаму

Про це повідомив телеканал Fox News.

40-річний Джозеф Гаргюло був заарештований після проведених у його будинку обшуків. У нього виявили арсенал зброї.

За даними ФБР, стеження за американцем велося з липня 2016 року.

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Зазначається, що Гаргюло збирався убити Обаму під час його відпустки на Мартас-Він'ярд, де президент США відпочивав разом зі своєю сім'єю з 6 по 21 серпня.

Також Гаргюло неодноразово заявляв, що хоче розправитися з правоохоронцями США і мусульманами.