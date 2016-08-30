Зниклий винищувач ВПС Швейцарії знайдено в Альпах, доля пілота невідома

Про це повідомляє Reuters.

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Погана погода перешкоджала пошукам у гірській місцевості, пошуки пілота тривають.

Це третій випадок втрати літака цього типу в Швейцарії за три роки.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Альпах з екранів радарів зник літак швейцарських ВПС.