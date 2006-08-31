Тираспольський вибух відбувся не там, де планував злочинець

Начальник Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС невизнаної Придністровської республіки Руслан МОВА заявляє, що вибух, який прогримів 13 серпня в тирасполському тролейбусі, не є терактом. Як повідомив він сьогодні журналістам у Тирасполі, "слідство має достатні докази провини громадянина, який скоїв цей злочин", повідомляє Газета.Ру.

"Злочинець затриманий і дає свідчення. Після закінчення розслідування він постане перед судом. Встановлено, що вибух випадково стався в тролейбусі. Намір злочинця був спрямований на вбивство конкретної людини, але відбувся не там, де планував злочинець", - пояснив Р.МОВА.

Як повідомлялося, 13 серпня в салоні тирасполського тролейбуса другого маршруту прогриміло кілька вибухів, жертвами яких стали дві людини, зокрема шестирічна дівчинка з Росії. Слідство встановило, що на задньому майданчику вибухнули дві гранати. Ще дві гранати, що не розірвалися, було виявлено в салоні.