Джордж Буш поділився своїми літературними уподобаннями

Президент США Джордж Буш поділився з громадськістю своїми літературними уподобаннями.

У розмові із журналістом телекомпанії NBC, Буш назвав свої інтереси «еклектичними». Нещодавно він читав біографію відомого бейсболіста - і раптом захопився філософією та екзистенціалізмом. Останньою Буш прочитав роботу французького філософа Камю «Сторонній». Книжка потрапила до рук президента випадково.

Джордж Буш, президент США:

- Я був у Кроуфорді. Шукав, що почитати. А бібліотекарка Лора порадила Камю. Для годиться я ще три п’єси Шекспіра прочитав.

5 канал