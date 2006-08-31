Джордж Буш поділився своїми літературними уподобаннями
08:49, 31 серпня 2006Світ
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Читав біографію бейсболіста - і раптом захопився філософією
Президент США Джордж Буш поділився з громадськістю своїми літературними уподобаннями.
У розмові із журналістом телекомпанії NBC, Буш назвав свої інтереси «еклектичними». Нещодавно він читав біографію відомого бейсболіста - і раптом захопився філософією та екзистенціалізмом. Останньою Буш прочитав роботу французького філософа Камю «Сторонній». Книжка потрапила до рук президента випадково.
Джордж Буш, президент США:
- Я був у Кроуфорді. Шукав, що почитати. А бібліотекарка Лора порадила Камю. Для годиться я ще три п’єси Шекспіра прочитав.
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