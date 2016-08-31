Правозахисники звинуватили владу Чечні в "передвиборчих репресіях"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Чечні в Росії в систематичному створенні "тиранії" в цьому регіоні й у використанні "бандитів" для залякування ймовірних суперників і громадськості напередодні виборів, що мають відбутися наступного місяця, і в яких прокремлівський керівник республіки Рамзан Кадиров прагне здобути новий термін.

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Як мовиться в доповіді правозахисників "Росія: передвиборчі репресії в Чечні", "мешканці, що засвідчують невдоволення чи не висловлюють бажання схвалювати керівництво Чечні та його політику, стають найпершими жертвами цих репресій".

У звіті викладено дані повідомлень про тортури, приниження чи й убивства затриманих та інших мешканців Чечні, які чинили офіційні особи влади Кадирова, і містяться інтерв’ю з 42 жертвами таких зловживань. Автори звіту вважають, що таких випадків набагато більше, але про них ніколи не стає відомо в атмосфері страху, яка охопила Чечню, де більшість місцевих мешканців надто залякана, щоб говорити.

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Правозахисники застерігають про марність будь-яких сподівань на те, що вибори в Чечні можуть бути демократичними.

Рамзан Кадиров обиратиметься 18 вересня на наступні сім років уперше на прямих виборах.

Перші два терміни на посаді президента Чечні, потім із ініціативи Кадирова перейменованої на голову Чечні, у 2007–2011 і 2011–2016 роках, він відбув без виборів – за чинною тоді процедурою, кандидатуру подавав президент Росії і її затверджував парламент республіки.