«Країна піратів» готова визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії

Сомалі готова визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Сомалі в РФ Мухаммед ХАНДУЛЛЕ.

«Ми вважаємо, що народ Осетії і Абхазії має право на самовизначення», - сказав М.ХАНДУЛЛЕ.

Він наголосив, що Сомалі готове налагоджувати дипломатичні відносини як з Південною Осетією і Абхазією, так і з Грузією, з якою у Сомалі не встановлені дипломатичні відносини.

Кажучи про терміни визнання, він сказав, що це відбудеться «що швидше, то краще».

Посол наголосив, що Сомалі повністю схвалює роль Росії у розв’язанні глобальних проблем, зокрема під час кризи на Кавказі. Він повідомив, що Сомалі зацікавлене боротися спільно з Росією проти піратства відповідно до резолюції ООН.

За словами М.ХАНДУЛЛЕ, Росія зможе протиборствувати піратству як на суші, так і на морі.