Придністров`я виключає створення спільної держави з Молдовою

Президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смирнов виключає створення спільної держави з Молдавією. Про це він заявив на прес-конференції.

"Придністров`я вестиме переговори тільки на рівноправній основі і лише про нормалізацію відносин з Молдавією", - сказав він.

Смирнов виключив "в осяжному майбутньому побудову будь-якої спільної держави з Молдавією", пояснивши, що "нічого спільного у Придністров`я і Молдавії за ці 16 років вже не збереглося".

Президент невизнаної республіки заявив про те, що відновлення переговорів з придністровського врегулювання можливе тільки в разі вирішення питання транзитних перевезень, а також виконання всіма учасниками переговорів меморандуму 1997 року про право Придністров`я на вільну зовнішньоекономічну діяльність.

Смирнов повідомив про те, що проект транзитного протоколу вручений всім учасникам переговорів, і висловив надію на те, що вони його підпишуть.

На початку березня Україна підтримала пропозицію Кишинева про необхідність оформлення в Молдавії митних документів всіма учасниками зовнішньоекономічної діяльності Придністров`я.

РІА "Новости"