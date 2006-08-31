Придністров`я виключає створення спільної держави з Молдовою
Невизнана республіка не визнає визнану
Президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смирнов виключає створення спільної держави з Молдавією. Про це він заявив на прес-конференції.
"Придністров`я вестиме переговори тільки на рівноправній основі і лише про нормалізацію відносин з Молдавією", - сказав він.
Смирнов виключив "в осяжному майбутньому побудову будь-якої спільної держави з Молдавією", пояснивши, що "нічого спільного у Придністров`я і Молдавії за ці 16 років вже не збереглося".
Президент невизнаної республіки заявив про те, що відновлення переговорів з придністровського врегулювання можливе тільки в разі вирішення питання транзитних перевезень, а також виконання всіма учасниками переговорів меморандуму 1997 року про право Придністров`я на вільну зовнішньоекономічну діяльність.
Смирнов повідомив про те, що проект транзитного протоколу вручений всім учасникам переговорів, і висловив надію на те, що вони його підпишуть.
На початку березня Україна підтримала пропозицію Кишинева про необхідність оформлення в Молдавії митних документів всіма учасниками зовнішньоекономічної діяльності Придністров`я.