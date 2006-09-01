Журнал Forbes назвав найвпливовіших жінок світу

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель очолила список ста найвпливовіших жінок у світі, який щорічно складається американським журналом Forbes, повідомляє AFP.

Рейтинг складається вже утретє, його було опубліковано в черговому номері журналу, який вийшов у четвер. Попередні два рази його цілком передбачено очолювала держсекретар США Кондоліза Райс. Цього разу вона зайняла друге місце в списку.

Слід зазначити, що в минулі роки Ангела Меркель взагалі не потрапляла до сотні впливових жінок.

Трійку лідерів рейтингу замикає віце-прем`єр і міністр охорони здоров`я Китаю У І (минулого року вона зайняла друге місце).

Перша десятка списку найвпливовіших жінок в світі виглядає таким чином:

1. Ангела Меркель

2. Кондоліза Райс

3. У І

4. Індра Нуї (Indra Nooyi) - президент PepsiСo

5. Енн Мулкехі (Anne Mulcahy) - президент Xerox

6. Селлі Кроучек (Sallie Krawcheck) - фінансовий директор Citigroup

7. Патріша Уортц (Patricia Woertz) - президент Archer Daniels Midland

8. Енн Ловержон (Anne Lauvergeon) - президент Areva

9. Бренда Барнс (Brenda Barnes) - президент Sara Lee

10. Зої Круз (Zoe Cruz) - один з президентів Morgan Stanley

Серед інших широковідомих жінок, які потрапили в даний список, можна виділити Мелінду Гейтс (12 місце), Соню Ганді (13 місце), телеведучу Опру Уїнфрі (14 місце), сенатора Хіларі Клінтон (18 місце), першу леді США Лору Буш (43 місце), королеву Великої Британії Єлизавету II (46 місце) і президента Латвії Вайру Віке-фрейбергу (63 місце).

Юлія Тимошенко, яка потрапила за підсумками минулого року до першої трійки впливових жінок світу, у нинішньому рейтингу до сотні не потрапила.

Лента.ру