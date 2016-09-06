ЮНЕСКО: всі діти Землі отримають шкільну освіту лише у 2059 році
Середню шкільну освіту усі діти Землі здобудуть лише до 2059 року.
Такого висновку дійшли автори доповіді ЮНЕСКО щодо глобального стану освіти на 2016 рік, повіждомляє українська редакція "Німецької хвилі". Крім цього, тільки у 2042 році усі діти планети почнуть здобувати початкову шкільну освіту.
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Фахівці Організації ООН з питань освіти, науки та культури зазначили, сподіватись на рівний доступ всіх дітей планети до професійної чи повної середньої освіти можна буде не раніше 2084 року, йдеться в доповіді ЮНЕСКО.
За даними ООН, у світі 758 млн людей у віці старше 15 років не вміють читати та писати. Це відповідає 14% світового населення цієї вікової групи.
Нагадаємо, що концепція сталого розвитку ООН передбачає рівні шанси для всіх дітей Землі на здобуття повноцінної та якісної освіти до 2030 року.