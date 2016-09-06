ЮНЕСКО: всі діти Землі отримають шкільну освіту лише у 2059 році

Такого висновку дійшли автори доповіді ЮНЕСКО щодо глобального стану освіти на 2016 рік, повіждомляє українська редакція "Німецької хвилі". Крім цього, тільки у 2042 році усі діти планети почнуть здобувати початкову шкільну освіту.

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Фахівці Організації ООН з питань освіти, науки та культури зазначили, сподіватись на рівний доступ всіх дітей планети до професійної чи повної середньої освіти можна буде не раніше 2084 року, йдеться в доповіді ЮНЕСКО.

За даними ООН, у світі 758 млн людей у віці старше 15 років не вміють читати та писати. Це відповідає 14% світового населення цієї вікової групи.

Нагадаємо, що концепція сталого розвитку ООН передбачає рівні шанси для всіх дітей Землі на здобуття повноцінної та якісної освіти до 2030 року.