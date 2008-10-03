Туреччина збудувала перший бойовий корабель (фото)

Стамбульська військово-морська верф спустила на воду корвет "Хейбеліада" проекту Ada - перший бойовий корабель, який був спроектований і побудований у Туреччині. Як повідомляє Altair, морські випробування корвета почнуться 2010 року, а до бойового складу турецького флоту він увійде в 2011-му.

Загалом у рамках програми MILGEM (скорочення від Milli Gemi - "національний корабель") планується побудувати вісім корветів проекту Ada і чотири фрегати проекту F-100. Закладка першого корабля відбулася в липні 2005 року. Планується, що програма MILGEM триватиме до 2028 року.

Корвети проекту Ada призначені для патрулювання прибережних зон, ведення боротьби з підводними човнами, виконання розвідувальних, антитерористичних і пошуково-рятувальних завдань.

Нові кораблі будуються із застосуванням технологій забезпечення малопомітності. Завдовжки вони мають 99 метрів. Водотоннажність - 2000 тонн. Максимальна швидкість - 29 вузлів (54,2 кілометри на годину). Екіпаж складається з 93 осіб.

До комплекту озброєння входять зенітні керовані ракети RAM, протикорабельні ракети Harpoon, торпеди Mk46 і гармата калібру 76 міліметрів. Крім цього корвети будуть оснащені бойовими системами управління, трикоординатними радіолокаційними станціями кругового огляду, гідролокаторами і системами захисту від торпед. Палубний майданчик розрахований на один протичовновий або транспортний вертоліт.

Лента.ру