Конгрес США підтримав закон, що дозволяє родичам жертв 9/11 подавати в суд на Саудівську Аравію

9 вересня законопроект, що дозволяє американцям судитися з Ер-Ріядом, підтримала палата представників США, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Сенат одноголосно підтримав законопроект в травні цього року.

У Білому домі заявили, що президент США Барак Обама не змінив свого наміру накласти вето на цей закон.

Однак конгрес США може не допустити накладення вето, якщо документ підтримають дві третини всіх членів палати представників і сенату.

Білий дім вже заявляв, що у президента Барака Обами є ряд серйозних питань до цього законопроекту, у зв'язку з чим дуже складно уявити, що президент підпише закон у його нинішньому вигляді. За словами Обами, якщо американці хочуть отримати можливість судитися з Ер-Ріядом, то потім вони не повинні будуть дивуватися зустрічним позовами з боку Саудівської Аравії.

Хоча в законопроекті не називається якась конкретна країна, яка могла б стати потенційним відповідачем, Ер-Ріяд раніше пригрозив, що в разі прийняття цього закону може відмовитися від багатомільярдних інвестицій в економіку США.

Влада Саудівської Аравії неодноразово заперечували будь-яку роль країни в напади на США 11 вересня.

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Теорії про причетність королівства до подій 11 вересня породив той факт, що 15 з 19 терористів, які спрямували в той день викрадені авіалайнери на американські міста, виявилися громадянами Саудівської Аравії.

Рідні загиблих намагалися засудити членів королівської сім'ї Саудівської Аравії, саудівські банки та благодійні організації, які підозрюються у фінансуванні ісламістів. Однак ці спроби виявилися безуспішними, оскільки американський закон 1976 року надає іншим державам значний імунітет від американських судових позовів.

Законопроект передбачає, що така недоторканість більше не буде надаватися іноземним державам, які несуть відповідальність за теракти, в результаті яких американці загинули на території США.

На підтримку цієї законодавчої ініціативи раніше висловлювалася кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.