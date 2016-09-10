У США ув'язнені проводять національний страйк проти "рабства"

Ув'язнені вимагають підвищити оплату робіт, які вони виконують. Також вони незадоволені системою охорони здоров'я і переповненістю в'язниць, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Активісти, які захищають права ув'язнених, порівнюють становище ув'язнених з рабством.

Американські ЗМІ повідомляють про заворушення в двох тюрмах Флориди. Зараз у них запроваджено режим підвищеної безпеки, а самі ув'язнені ізольовані.

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Влада ввела додаткові заходи безпеки після інциденту у в'язниці Холмс на північному заході Флориди. Увечері в середу близько 400 людей взяли участь у заворушеннях. Протести не виходило ліквідувати до ранку четверга. В результаті були зруйновані кілька приміщень в'язниці, включаючи кімнати ув'язнених.

Влада штату стурбована, що у зв'язку зі страйком заворушення можуть повторитися і в інших в'язницях.

Активісти повідомляють, що ув'язнені вже страйкують і в інших американських штатах - Алабамі, Техасі і Південній Кароліні. Причому активісти в соціальних мережах закликають підключитися до страйку в'язнів по всій країні.

За даними Комітету з організації робочих, що знаходяться в ув'язненні, у в'язницях в'язні проводять мирні протести: відмовляються виходити на роботи, проводять сидячі страйки або оголошують голодування.

Акція протесту почалася у річницю бунту у в'язниці Аттіка у штаті Нью-Йорк. У 1971 році ув'язнені захопили тюрму і утримували протягом декількох днів. В результаті поліція взяла в'язницю штурмом. Під час бунту і штурму загинули 43 людини. Ув'язнені були незадоволені умовами утримання.

Зараз в США в ув'язненні перебувають понад 2,2 млн осіб.