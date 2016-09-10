У Саудівській Аравії починається хадж, очікуються більше 1,5 мільйона паломників

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, спочатку в Мецці пройдуть релігійні церемонії, а потім паломники вирушать у долину Міна, яка знаходиться в 5 км від Мекки. Звідти вони підуть до гори Арафат, де здійснять основні обряди хаджу.

Паломники йдуть по стопах пророка Мухаммеда. Більшість з них подолають відстань 25 кілометрів пішки.

Заходи безпеки посилені. У радіусі двох кілометрів від мечеті Масджид аль-Харам, що знаходиться в Мецці і є однією з головних святинь для мусульман, заборонено автомобільний рух. На шляху паломників встановлені пропускні пункти.

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В минулому році у тисняві, яка виникла під час хаджу в долині Міна, загинули більше 2 тисяч осіб. Серед них було багато громадян Ірану.

Тегеран звинуватив владу Саудівської Аравії в поганій організації хаджу. В цьому році іранська влада заборонила своїм громадянам вирушати на хадж до Мекки.

Причиною минулорічної тисняви в долині Міна стало те, що на мосту Джамарат зіткнулися дві великі групи паломників, що йдуть у різних напрямках.

До нового хаджу дороги в Міні були розширені. Крім того, саудівська влада роздає прочанам спеціальні електронні браслети, які будуть містити особисту інформацію. Вони допоможуть пізнати людей у разі, якщо вони загинуть або будуть поранені.