Маккейн обіцяє Україні та Грузії захист від Росії

Кандидат у президенти США від республіканців Джон МАККЕЙН обіцяє, що США будуть захищати Україну і Грузію від Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав під час других теледебатів кандидатів у президенти у вівторок ввечері.

Дж.МАККЕЙН висловив обурення зовнішньою політикою Росії у зв`язку із війною у Грузії. Як і під час перших президентських теледебатів, що пройшли 27 вересня, він наголосив, що вважає нинішнього прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА та його оточення «апаратчиками КДБ».

Сенатор Дж.МАККЕЙН заявив, що після Грузії наступною ціллю В.ПУТІНА є Україна.

«Росія – це виклик для нас», - сказав він і наголосив, що Росія повинна відчути на собі міжнародний тиск не лише з боку США, але й інших країн та організацій.

У свою чергу кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак ОБАМА зазначив, що колишнім радянським сателітам потрібно надавати не лише моральну, але і «конкретну фінансову допомогу». При цьому серед таких колишніх сателітів Б.ОБАМА назвав Польщу, Естонію та Латвію.