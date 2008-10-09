У Будапешті обговорять питання членства в НАТО України та Грузії

Неформальна зустріч міністрів оборони країн НАТО відкривається сьогодні у Будапешті.

Для участі у дводенному форумі очікується прибуття 42 офіційних делегацій, загальна кількість гостей, за даними ІТАР-ТАСС, сягає 700 осіб.

Військове керівництво НАТО обговорить не лише прийом у свої лави Грузії та України, про який напередодні зустрічі заявив міністр оборони Угорщини Імре СЕКЕРЕШ, але й плани із захисту членів і партнерів Альянсу, що мають спільні кордони з Росією.

Ряд конкретних заходів у рамках цього плану напередодні запропонував керівник Пентагону Роберт ГЕЙТС. Він оголосив про можливість передачі Україні військових кораблів США, які можуть замінити Чорноморський флот РФ.

Зі свого боку Росія та Білорусь також укріплюють фланги: на початку листопада Москва і Мінськ підпишуть угоду про створення єдиної регіональної системи ППО, відзначає NEWSru.