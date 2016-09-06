Путін може відвідати масштабні військові навчання "Кавказ-2016" - ЗМІ
Фінальний етап навчання "Кавказ-2016" на одному з військових полігонів може відвідати президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомляють джерела "Коммерсанта".
Наголошується, що 5 вересня заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов запросив військових аташе відвідати 9 вересня один з етапів навчання, а високопоставлене військове джерело не відкидає, що на фінальну частину "Кавказу-2016" може прибути Володимир Путін.
Навчання триватимуть до 10 вересня.
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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Збройні сили Російської Федерації розпочали активну фазу військових навчань "Кавказ-2016" поблизу кордонів України.
Раніше розвідка попередила, що Росія 5-10 вересня під час активної фази військових навчань "Кавказ-2016" може розширити масштаби збройної агресії проти України.