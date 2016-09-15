"Межигір'я по-російськи": у Медведєва визнали зв'язок з "секретною дачею"

Однак прем'єр-міністр в ньому зупинявся, заявила Тімакова Дождю.

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За її словами, об'єкти, де прем'єр-міністр «розміщується на тимчасове або постійне проживання, перебувають під охороною ФСО, будь то готель або резиденції, що знаходяться в державній або іншій власності, і забезпечуються засобами спецзв'язку».

«Названі об'єкти, як і інші об'єкти тимчасового проживання, не перебувають у власності Дмитра Анатолійовича Медведєва і не використовуються ним і членами його сім'ї на іншій правовій підставі. Наприклад, оренда», — додала вона.

Нагадаємо, раніше опозиціонер Олексій Навальний розповів про секретну дачу Медведєва з загальною площею садиби - 80 гектарів (три території Кремля) і вартістю не менше 25-30 млрд рублів (майже 500 млн доларів).