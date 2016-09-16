У Братиславі стартував перший саміт лідерів ЄС без участі Великої Британії (відео)

Про це йдеться в сюжеті 1+1.

Учасники саміту, зокрема, обговорять політичні наслідки Brexit для Європи, а також міграційну кризу та безпекові виклики.

Водночас про Україну говоритимуть саме в контексті безпеки на тлі російської агресії.

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За результатами саміту лідери мають на меті представити "дорожню карту" найважливіших питань, які потрібно вирішити протягом наступних півроку.

Як повідомляв УНІАН, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як 48,1% хотіли залишитися у складі Євросоюзу.