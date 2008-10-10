Пірати в Сомалі захопили судно, яке перевозило цемент

Біля берегів Сомалі пірати захопили ще одне судно, цього разу з цементом. Корабель, що прямував до східної Африки, був атакований напередодні увечері, передає Associated Press. За попередніми даними, члени екіпажа - громадяни Сирії й Сомалі.

Тим часом напередодні, за повідомленням дипломатичних джерел, на засіданні міністрів оборони країн НАТО було ухвалено, що Північноатлантичний альянс посилатиме свої військові кораблі для охорони суден, які перевозять харчі та гуманітарну допомогу, біля берегів Сомалі. Альянс має намір почати відправку кораблів супроводу "найближчим часом" і співробітничати при цьому з іншими міжнародними організаціями, включаючи Євросоюз.