День Святих Перекладачів відзначили у Вірменії

Одне з найулюбленіших національно-церковних свят вірменського народу - День Святих Перекладачів - відзначили у суботу у Вірменії.

Історія знає приблизно сто вірменських перекладачів - учнів творця вірменського алфавіту Святого Месропа Маштоца (361-440 рр.) і десятого Католікоса всіх вірмен Святого Саака Партева (358-439 рр.), з діяльністю якого пов`язаний початок перекладу Біблії вірменською мовою, а також молодші перекладачі, учні їх учнів.

Божественна літургія в суботу пройшла в церкві Сурб Месроп Маштоц в Ошакані, де упокоєно мощі творця вірменського алфавіту, повідомили РІА “Новости” в прес-канцелярії першопрестольного святого Ечміадзіна.

З огляду на свято з інституту стародавніх рукописів "Матенадаран" винесли чудотворне Євангеліє Шухонц (1669 рік), яке вважається більше 200 років святинею Аштарака, і в церкві Сурб Месроп Маштоц паломники могли прикластися до нього вустами і одержати благословення, зазначили в прес-канцелярії.