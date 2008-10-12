Обама підтримав плани адміністрації Буша

Кандидат у президенти США сенатор-демократ Барак Обама заявив про свою підтримку нового плану адміністрації Джорджа Буша щодо вливання додаткового капіталу у фінансову систему за допомогою надання державою фінансових ресурсів американським банкам і фінансовим інститутам в обмін на передачу ними уряду частини своїх акцій.

Новий план був оприлюднений увечері у п`ятницю міністром фінансів США Генрі Полсоном.

"Я підтримую найостаннішу ініціативу міністра Полсона з використання повноважень, які ми йому дали в рамках плану із фінансового порятунку для того, щоб надати більше капіталу нашим фінансовим інститутам, щоб у них було більше грошей для кредитування сімей і бізнесу", - цитує РІА "Новости" заяву Обами, поширену виборчим штабом кандидата.

За словами сенатора-демократа, глава американського Мінфіну "повинен здійснити цей план швидко, агресивно і гарантувати, що цей план захистить платників податків".

Полсон раніше на прес-конференції у Вашингтоні оголосив про намір здійснити додатковий план з підвищення ліквідності фінансової системи США в рамках реалізації 700-мільярдного стабілізаційного пакету.

"Ми розробляємо стратегії про використання повноважень щодо купівлі й страхування іпотечних активів, а також придання акцій фінансових інститутів залежно від необхідності для зміцнення стабільності фінансових ринків", - сказав міністр.