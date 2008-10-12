Сьогодні парламентські вибори в Литві

У Литві сьогодні відбудуться парламентські вибори і референдум про продовження роботи Ігналінської АЕС.

На 141 місце в однопалатному сеймі претендують представники 16 політичних партій. За партійними списками обираються 70 депутатів, решта - в одномандатних округах. Результати останніх соціологічних опитувань показують, що 5-відсотковий бар`єр зможуть подолати 4 або 5 партій.

Опитування дають різну картину. Згідно з одним, 12,4% виборців мають намір проголосувати за блок консерваторів і християнських демократів "Союз Вітчизни". Слідом ідуть нині опозиційний "Порядок і справедливість" (11,4%) і Партія праці (8,7%), соціал-демократи (7,2%) і - несподівано для всіх - заснована лише два місяці тому шоуменом Арунасом Валінскасом Партія національного відродження (7%).

Утім, згідно з другим, попереду дві "популістські" і "проросійські" опозиційні партії - "Порядок і справедливість" (10,5%) і Партія праці (10,1%). Третє місце в опозиційного "Союзу Вітчизни" (8,3%). Нарешті, правляча Соціал-демократична партія Литви напередодні виборів "опинилася на межі політичної катастрофи: за неї готові проголосувати лише 5,7% виборців при прохідному балі - 5%. Всі інші партії в Сейм не потрапляють": у щойно створеної шоуменом Арунасом Валінскасом Партії народного відродження - 4%, у всіх інших - менше 3%..

Як повідомило напередодні Литовське радіо, на виборах не будуть присутні спостерігачі від ОБСЄ, оскільки в країні "немає проблем з порушеннями демократичних процедур". До Литви приїдуть на запрошення сейму представники з Грузії, України, Латвії і Казахстану для вивчення литовського досвіду. Також акредитовано близько 150 іноземних журналістів.

Одночасно з виборами проводиться консультаційний референдум щодо продовження термінів експлуатації Ігналінськой атомної електростанції. За угодою з Європейським союзом, Ігналінськая АЕС мала бути повністю виведена з експлуатації наприкінці 2009 р. Проте в країні багато хто виступає за продовження термінів її роботи. У зв`язку з цим було вирішено провести референдум. Підсумки референдуму будуть оголошені 19 жовтня, нагадує РосБізнесКонсалтинг.