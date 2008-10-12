Лідери єврозони шукають відповідь на фінансову кризу

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ сподівається, що сьогоднішній самміт лідерів країн єврозони знайде потрібну відповідь на фінансову кризу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це він заявив сьогодні перед початком самміту.

“Я дуже сподіваюсь, що ми зробимо значний крок вперед, погодивши чітку відповідь з боку єврозони на поточну кризу”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що Єврокомісія вже давно закликала поглибити координацію економічної політики в єврозоні, а зараз рівень координації має бути дуже суттєвим, щоб розв’язати проблеми, поставлені кризою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парижі відбувається самміт лідерів країн-членів зони євро. Головна мета самміту – виробити спільні кроки для реагування на поточну фінансову кризу, що охопила світ.

До зони євро з 1 січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.