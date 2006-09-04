У Москві троє ув`язнених, які захопили заручників, вимагають перегляду вироку

Троє ув`язнених, які захопили декілька осіб у слідчому ізоляторі «Капотня» на південному сході Москви, вимагають перегляду вироку суду щодо них.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС із посиланням на представника Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександра СИДОРОВА.

За попередніми даними, серед захоплених в одному з приміщень від 2 до 15 осіб, зокрема співробітники СІЗО.

За словами представника ФСВП, ув`язнені, які захопили людей, «звинувачуються в скоєнні тяжких злочинів, зокрема в убивстві».

У той же час О.СИДОРОВ спростував повідомлення про те, що серед захоплених є поранені, а також про те, що на території слідчого ізолятора стався бунт ув`язнених. «Ця інформація не відповідає дійсності, ситуація в СІЗО, де в даний час утримуються 670 осіб, перебуває під контролем, за винятком двох-трьох приміщень, де утримуються захоплені особи», - зазначив представник ФСВП.