Після нападу Росії на Україну в Білорусі стали активніше проводити політику коренізації - російський політолог

Про це він розповів виданню Свободная пресса.

"З 2014 року Білорусь починає проводити політику коренізації. Вивіски на білоруській мові з'являються по всій країні, президент все частіше говорить білоруською, георгіївську стрічку не використовують - накладена була офіційна заборона", - розповів Соловей.

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"У 2014 році було проведено дослідження серед командирів білоруської армії, офіцерів, яке показало, що 80-90%, від лейтенантів до генералів, вітали б возз'єднання з Російською федерацією", - стверджує російський аналітик.

"Це викликало паніку, буквально паніку у білоруського керівництва, і відповідну реакцію", - зазначив Соловей.

За його словами, в Казахстані також відчували "сильну напругу" через проблеми Північного Казахстану. Влада країни консультувалася з Китаєм про можливість надання політичної підтримки у випадку агресії Росії, розповів Соловей.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна може бути "мостом між Сходом і Заходом": "А поки ми перебуваємо між цими монстрами - Євросоюзом та Росією, а ще далі Китаєм - нам доведеться грати цю роль", - сказав він.