У США затримали підозрюваного у вбивстві п'яти осіб в торговому центрі міста Берлінгтон (фото)

Американська поліція затримала молодого чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в торговому центрі міста Берлінгтон в штаті Вашингтон, в результаті якої загинули п'ять осіб.

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Ім'я затриманого - Аркан Сетін, йому 20 років. Він мешкав у невеликому місті Оук-Гарбор в тому ж штаті. Очевидно, там же його заарештували, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Жертвами стрілянини в торговому центрі Cascade Mall Берлінгтона в п'ятницю стали три жінки, дівчинка, а також чоловік, який помер пізніше у лікарні від важких поранень.

У ФБР заявили, що не вбачають у нападі терористичного сліду.

Поліція схиляється до версії, що нападник діяв сам.