Лідери ЄС затвердили персональний склад “групи мудрих” для оцінки майбутніх викликів і реагування на них.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

“Ми змогли схвалити це рішення одностайно. А оскільки до групи має входити лише 9 осіб, а країн-членів 27, то, як ви розумієте, це не було зовсім легко”, - сказав він.

Лідери ЄС, зокрема ввели до складу групи проректора Університету Копенгагена Ліпке ФРІІС, нідерландського архітектора Рема КУЛХААСА, голову Університету Уорвіку (Великобританія) Ричарда ЛЕМБЕРТА, італійського економіста та політика Маріо МОНТІ, директора відділу досліджень та розвитку австрійського Erste Bank, старшого партнера Гамбургського інституту міжнародної економіки Лайнера МЮНЦА, професора міжнародних відносин та директора Центру європейських досліджень Оксфордського університету Каліпсо НІКОЛАЇДІСА, президента Агентства соціальної відповідальності, колишнього профспілкового лідера Франції Ніколь НОТА, лорд-мера Штутгарата Вольфганга ШУСТЕРА, екс-Президента Польщі Лєха ВАЛЄНСУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2007 року лідери країн Євросоюзу створили групу для оцінки майбутніх викликів на період до 2020-2030 років та реагування на них.

Групі було запропоновано визначити ключові теми для оцінки, які мають включати, серед іншого, питання посилення та модернізації європейської економічної та соціальної моделі, посилення конкурентоздатності ЄС, верховенства права, стабільного розвитку, глобальної стабільності, міграції, енергетики та захисту від кліматичних змін, боротьби з глобальною небезпекою, міжнародною злочинністю і тероризмом. При цьому група має здійснювати свої оцінки у рамках Ліссабонської угоди і не торкатися питань можливих інституційних змін.

Очолювати групу було доручено колишньому лідеру іспанської соціалістичної робочої партії Філіпе Гонсалесу МАРКЕСУ. Його заступниками було обрано колишнього Президента Латвії Вайре ВІКУ-ФРЕЙБЕРГУ та голову правління, виконавчого директора і голову ради директорів компанії Nokia Йорму ОЛЛІЛУ.

Групі запропоновано представити свою доповідь на засідання Європейської Ради у червні 2010 року.