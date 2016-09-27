Навальний розповів про другий "гаманець Путіна" (відео)

Путіна з Колбіним пов'язують давні дружні стосунки, пише у своєму блозі російський опозиціонер Олексій Навальний. За його інформацією, їхні батьки дружили, а з дворічного віку хлопці разом проводили літо на дачі.

"У 1969 році, в підлітковому віці, за розповідями покійного батька Колбіна, Петько і Володя ходили на танці в сусіднє село і там брали участь в якихось бійках", - зазначає Навальний.

З обранням Путіна президентом, справи Колбіна покращилися. У 2005 році Колбін став акціонером знаменитого нафтотрейдера "Гунвор", що належить Геннадію "Гангрені" Тимченку. А потім провернув ще кілька вдалих угод, які забезпечили йому місце в списку Форбс, а трохи згодом, в 2015 році, і місце в списку американських індивідуальних санкцій.

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"Джерело доходу Колбіна вкрай примітивне. Купив по знайомству за безцінь - продав дорого", - пише Навальний.

Він наводить у приклад фірму "ЯмалІнвест", де у Колбіна була частка. Фірма постачала "Газпрому" деталі для трубопроводів за ціною втричі вищою за ринкову. "Газпром" міг купувати безпосередньо у заводу, але купував у Колбіна, який завищував і закупівельну вартість.

Інший приклад - "Ямал СПГ". За даними журналістів, у 2010 році Колбін купує чверть компанії (блокпакет) у "Газпромбанку": "Купує за мізерну для такої компанії вартість в 90 млн доларів. "Комерсант" пише, що взагалі за 75. А навіщо платити більше, якщо голова ради директорів банку-продавця — Міллер, інший старовинний друг Путіна з мерії".

Оборудка була настільки суперечливою, що затверджують її особисто з Путіним на урядовій комісії. Вже через півтора року Колбін продає свою частку за 526 мільйонів доларів. Тобто він отримав 430-450 млн доларів прибутку за 18 місяців.

"Менше, ніж рік тому, Колбін продав дві квартири загальною площею 600 м2 в елітному житловому комплексі на Арбаті — якійсь пані Ганні Зацепіліній. Цю пані ми вже знаємо — їй вже продавали квартири бізнесмени Тимченко і Баєвський (партнер Ротенбергів). Нова власниця елітної нерухомості в солідному віці, у неї вже дорослі онуки і, напевно, правнуки. Її онуку звуть Аліна Кабаєва", - підсумував Навальний.