Ціни на нафту не будуть нижчими, ніж 70-90 дол. за баррель

Президент Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), міністр нафтової промисловості Алжиру Шакиб Хеліль заявив, що ціни на нафту не опустяться нижче рівня 70-90 долл./барр.

"Зазвичай, ОПЕК не встановлює планову ціну, її визначає ринок", - заявив глава ОПЕК. "Люди кажуть, що мінімальна ціна, нижче за яку ми не можемо спуститися, становить близько 70-90 доларів за барель", - додав Ш.Хеліль і навів як приклад Канаду і Бразилію, де видобуток нафти не буде здійснюватися, якщо ціни на "чорне золото" впадуть нижче 70 доларів.

"Очевидно, що для забезпечення ринкової рівноваги необхідно буде скоротити нафтовидобуток", - зазначив Ш.Хеліль. "Я не можу сказати точно, яким буде рівень видобутку нафти. Рішення буде ухвалене на засіданні ОПЕК", - цитує Reuters слова голови міжнародного нафтового картеля з посиланням на алжирські ЗМІ.

Позачергове засідання ОПЕК відбудеться 24 жовтня 2008 р. у Відні.

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