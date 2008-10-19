Євродепутатів закликають бойкотувати готелі з секс-послугами

Група скандинавських депутатів Європарламенту закликає колег не зупинятися в готелях, де надаються секс-послуги.

Як повідомляє AFP, про це йдеться у листі 37-ми депутатів на ім’я Президента Європарламенту Ханса-Герта ПЬОТТЕРІНГА.

Підписанти листа закликають депутатів “використовувати лише готелі, які надають гарантії, що вони не втягнуті в секс-торгівлю і весь персонал яких підписав рекомендації з цього питання”.

Таким чином, депутати пропонують Європарламенту приєднатися до рішення Північної Ради, що включає Данію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію та Швецію, від 2006 року.

На думку депутатів, що підписали звернення, таке рішення сприятиме боротьбі з проблемами проституції та організованої злочинності.

У листі зазначається, що таке рішення вимагає “зміни менталітету” для того, щоб покласти край тому, щоб “готелі виступали постачальниками людей в сфері секс-торгівлі, ніби будь-якого іншого звичайного товару”.

Одна з підписантів листа, депутат від Швеції Елєн ГУДЕН також заявила про необхідність заборонити обраним до Європарламенту депутатам та їхньому персоналу використовувати готелі, в яких у спальнях демонструють порнофільми.

“Європейський Союз – це союз цінностей і ми думаємо, ми мали б досягнути згоди з цього питання”, - заявила вона.