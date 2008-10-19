У Франції зіткнулися 28 машин: 39 постраждалих
17:26, 19 жовтня 2008Світ
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На місці аварії працюють 230 рятувальників
На одній з автомагістралей на сході Франції зіткнулися 28 машин, включаючи два автобуси і тягач з причепом. В результаті ДТП одна людина загинула, ще 39 постраждали.
Прес-секретар поліції Жан-Франсуа Кортот повідомив, що загинув 72-річний громадянин Франції.
Всі потерпілі доставлені до лікарень.
За словами представника властей, в одному з автобусів знаходилися британські громадяни.
На місці аварії, яка відбулася недалеко від міста Мец, працюють 230 рятувальників.
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