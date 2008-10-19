У Франції зіткнулися 28 машин: 39 постраждалих

На одній з автомагістралей на сході Франції зіткнулися 28 машин, включаючи два автобуси і тягач з причепом. В результаті ДТП одна людина загинула, ще 39 постраждали.

Прес-секретар поліції Жан-Франсуа Кортот повідомив, що загинув 72-річний громадянин Франції.

Всі потерпілі доставлені до лікарень.

За словами представника властей, в одному з автобусів знаходилися британські громадяни.

На місці аварії, яка відбулася недалеко від міста Мец, працюють 230 рятувальників.

Газета.ру