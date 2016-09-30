Навальний, попри судову заборону, опублікував відео з елітним маєтком голови "Роснафти"
Російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував відео з маєтком голови російської держкомпанії "Роснафта" Ігоря Сєчіна.
Ще не достроеная вілла розташована на території площею понад трьох гектарів, передає ТСН.
Зараз вартість самого будинку і землі оцінюють в 3,8 мільярди рублів (близько 60 млн доларів).
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На відео подивитися на маєтку можна за 2 хвилини 17 секунд.
Також у відео йдеться, що зарплата Сєчіна – 5 мільйонів рублів в день, або 50 мільйонів доларів в рік.
Російські ЗМІ вже писали про дорогу нерухомість Сєчіна.
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Втім, після позову голови "Роснафти" Останкінський суд Москви зобов'язав видалити з сайту газети "Ведомости" статтю про нього і знищити всі збережені тиражі газети.
У матеріалі журналісти розповіли про будівництво будинку голови "Роснафти" в елітному селищі Барвиха в Підмосков'ї на ділянці площею 3 га. У свою чергу, у позові йшлося про порушення його конституційних прав, зокрема, були розкриті відомості, які становлять таємницю її особистого і сімейного життя.
Як повідомляв УНІАН раніше, Навальний показав дачу Медведєва з гірськолижним комплексом та 6-метровим парканом. Секретна дача прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва в Плесі огороджена 6-метровим парканом.
За інформацією, оприлюдненою опозиціонером Олексієм Навальним на своєму сайті, загальна площа садиби - 80 гектарів (три території Кремля) і вартістю не менше 25-30 млрд рублів (майже 500 млн доларів).