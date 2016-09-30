Президент Палестини та прем'єр Ізраїлю потисли руки на похороні Переса на тлі напруги між країнами (відео)

Про це повідомляє Reuters й нагадує, що свого часу Перес отримав Нобелівську премію миру за вклад у примирення цих народів.

"Давно, давно", - сказав Аббас Нетаньяху та його дружині, коли тиснув руку.

У свою чергу Нетаньяху відповів: "Це те, що я дуже ціную від імені нашого народу й від нас".

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Варто зазначити, що зустріч між Аббасом та Нетаньяху відбулася на тлі напруги між країнами та заморожених ще з 2014 року переговорів через розбіжності щодо єврейських поселень на палестинських землях.

Водночас у Reuters припускають, що ця зустріч навряд чи дасть щось більше, ніж це рукостискання.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Єрусалимі пройшла офіційна церемонія прощання з лауреатом Нобелівської премії миру, президентом Держави Ізраїль (2007-2014 рр.) Шимоном Пересом, у ній взяв участь й глава України Петро Порошенко.