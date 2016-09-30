В Єрусалимі прощаються з екс-президентом Ізраїлю Пересом, на церемонії присутній Порошенко (фото)

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, Порошенко висловив співчуття керівництву Держави Ізраїль, рідним померлого та ізраїльському народу "у зв’язку з великою втратою одного із засновників Держави Ізраїль, видатного ізраїльського державного діяча, який присвятив усе своє життя служінню своїй країні".

Зазначається, що у жалобній церемонії також візьмуть участь глави держав та урядів багатьох держав світу, велика кількість іноземних політиків та державних діячів. Усього очікуються участь понад 100 делегацій з різних країн світу.

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Згідно з повідомленням, у церемонії прощання з Пересом запланована участь президента США Барака Обами та державного секретаря США Джона Керрі, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, прем’єр-міністра Австралії Малькольма Теренболя, прем’єр-міністра Італії Маттео Ренці, прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, президента ФРН Йоахіма Гаука, президента Франції Франсуа Олланда, президента Румунії Клауса Йоханіса, генерального секретаря ООН Пан Гі Муна та інших офіційний осіб.

"Також підтвердила свою участь у жалобній церемоній делегація з Великої Британії на чолі з принцем Чарлзем із дружиною", - йдеться у повідомленні.

Колишнього президента Ізраїлю поховають на горі ім. Теодора Герцля в місті Єрусалим. На цій горі розташований головний національний меморіал Ізраїлю, який включає головний національний цвинтар країни, на якому ховають лідерів Ізраїлю і людей, які віддали за неї свої життя.

Як повідомляв УНІАН, Перес помер в ніч на 28 вересня на 94-му році життя.