Ліван загрожує прорвати ізраїльську блокаду

Ліван прорве ізраїльську блокаду, якщо вона не буде знята протягом найближчих 48 годин.

Як передає Газета.ru, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Лівану Фаузі САЛЛУХ.

«Ми почекаємо ще 48 годин, які дав Ізраїлю Кофі АННАН, і ми подякуємо йому, якщо проблема вирішиться. Але в іншому випадку ліванський уряд вживе всіх необхідних заходів і прорве блокаду», - заявив міністр.