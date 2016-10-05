Міноборони РФ стверджує, що підготувало "план Б" щодо Сирії

Про це заявив перший заступник голови комітету з оборони та безпеки Ради Федерації Франц Клинцевич, передають "Известия".

Одночасно високопоставлене джерело у військово-дипломатичних колах пояснило, що Міністерство оборони РФ підготувало комплексний план, який включає військово-політичні заходи як на території Сирії, так і за її межами.

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"Розроблено комплекс військових і військово-політичних заходів на випадок виходу США з переговорів щодо Сирії і переходу до так званого плану "Б", який, зокрема, може передбачати збільшення допомоги антиурядових сил у Сирії", - стверджує джерело у військово-дипломатичних колах.

У свою чергу експерт Центру аналізу стратегій і технологій РФ Максим Шаповаленко додав, що РФ може вжити додаткових заходів для посилення ППО і нарощування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше УНІАН повідомляв, що Держдеп США оголосив про призупинення двосторонніх переговорів з РФ щодо перемир'я в Сирії.